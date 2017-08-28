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Dünya

Çin ve Hindistan anlaştı: Birlikler tartışmalı bölgeden çekiliyor

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Çunying, Çin birliklerinin Doklam bölgesinde devriye gezmeye devam edeceğini dile getirdi

28 Ağustos 2017 14:44

Hindistan ve Çin'in, Himalayalar'daki tartışmalı bölgeden birliklerini çekme konusunda anlaştıkları açıklandı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çin, Hindistan ve Butan'ın kesiştiği bölge olan, Himalayalar'ın doğusundaki Doklam platosunda iki ülkenin diplomatik görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu görüşmeler sırasında görüşlerimizi dile getirip, endişelerimizi ve çıkarlarımızı iletebildik" denildi.

Hindistan, iki tarafından uzlaştığını ve Doklam'dan birliklerini çekme sürecine girdiğini aktardı.

"Devriyeye devam edeceğiz"

Çin Dışişleri Bakanlığı da Hindistan'ın birliklerini ülkesine geri çektiğini belirtti.

Bakanlık sözcüsü Hua Çunying, Çin birliklerinin Doklam bölgesinde devriye gezmeye devam edeceğini dile getirdi.

 

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