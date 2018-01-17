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Ekonomi

Çin ve Güney Kore'nin açıklamaları kripto para piyasasını sarstı

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Ocak (DHA) - Güney Kore'nin kripto para piyasalarına uyguladığı yeni düzenlemeler kapsamında kripto para birimlerine getirdiği işlem yasağı, Bitcoin ve diğer kripto para birimleri olmak üzere piyasada gözle görülür bir düşüşe s

17 Ocak 2018 12:41

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Ocak (DHA) - Güney Kore\'nin kripto para piyasalarına uyguladığı yeni düzenlemeler kapsamında kripto para birimlerine getirdiği işlem yasağı, Bitcoin ve diğer kripto para birimleri olmak üzere piyasada gözle görülür bir düşüşe sebep oldu.
Kripto para piyasasının belirleyicisi Bitcoin, yüzde 18\'lik düşüşle 11 bin dolardan işlem görürken, Bticoin\'in en büyük rakibi Etherum\'da yüzde 23\'lük ve Ripple\'da yüzde 33\'lük bir düşüş yaşandı. En büyük ilk üç kripto para biriminde gözlemlenen bu düşüş, yatırımcıların sahip olduğu kripto para birimlerini ellerinden çıkarmasına neden oluyor.
Güney Kore\'nin kripto para birimleri işlemlerini yasaklamasının ardından Güney Kore Ekonomi Bakanı Kim Dong-yeon yerel bir radyo istasyonuna verdiği röportajda, kripto para birimleri işlemlerinin yasaklanmasının \"ellerinde olan bir seçenek\" olduğunu söyledi.
Güney Kore\'nin açıklamalarının ardından Çin Merkez Bankası Müdür Yardımcısı Pan Gongsheng, hükümetin kripto para birimlerine uyguladığı baskıyı devam ettirmesi ve Bitcoin\'in yanı sıra ilgili hizmetleri sağlayan kişiler ve işletmeler de dahil olmak üzere sanal para birimlerinin merkezileştirilmiş ticaretini yasaklamaları gerektiğini söyledi.
Açıklamaların ardından dokuz kripto para birimi piyasadan çekilirken 1441 kripto para biriminin oluşturduğu kripto para piyasası hacmi 525 milyar dolara geriledi ve kripto para piyasasının en büyük birimi Bitcoin hafif toparlanmayla yüzde 15\'in üzerindeki kayıplarını yüzde 14.72\'ye çekti ve 11 bin 324 dolardan işlem gördü. Bitocin kripto para piyasasının yüzde 35.9\'unu oluştururken piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 60 milyar odlar olarak hesaplandı.
Piyasadaki  en büyük dört kripto para birimlerindeki değişimler ise şöyle; Ethereum yüzde 17.80, Ripple yüzde 23.64, Bitcoin Cash yüzde 21.15 ve Cardano yüzde 18.82 düştü. 

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