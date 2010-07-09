Çin ve Google yönetimi sonunda anlaştı

T24 - Çin Hükümeti, bugün yaptığı açıklamada ülkesinde faaliyet gösteren "Google Çin" yönetimi ile anlaştıklarını dile getirdi.





Google, geçtiğimiz ocak ayında Çin' den kaynaklannan bir siber saldırı sonucu bu ülkeden tamamen çekilebileceğini açıkladı. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Google'ın Çinli kullanıcıları arama sayfalarını filtrelemeden yönlendiren "Hong Kong" sayfasına yönlendirmesi, ülkede Çin Hükümeti'nin' Google'ın lisansını iptal edebileceğine dair spekülasyonlara yol açtı. Gerginliği daha da tırmandırmak istemeyen Google yönetimi bir uzlaşma işareti olarak, Çinli kullanıcıları Hong Kong sayfasına yönlendirmeyeceğini bildirdi.



Bu adım, Pekin yönetimiyle uzlaşma çabası olarak değerlendirildi ve hangi koşullarda anlaşmaya vardıklarına dair bir açıklama yapmadan Google'ın lisansını yenilediklerini bildirdi.





