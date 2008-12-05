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Ekonomi

Çin ve ABD'den krizle mücadeleye 20 milyar dolar

Çin ve ABD, küresel ticareti canlandırmak için finans ticaretine 20 milyar dolar ek katkı yapacak.

05 Aralık 2008 02:00

Çin ve ABD, küresel ticareti canlandırmak için finans ticaretine 20 milyar dolar ek katkı yapacak.

ABD Maliye Bakanı Henry Paulson, Pekin'de yapılan 5'inci Çin-ABD Stratejik Ekonomi Diyaloğu'ndan sonra gazetecilere, iki ülkenin Eximbank'larının özellikle gelişmiş ülkelerdeki kredisi yüksek ithalatçılara 20 milyar dolar ek destek sağlayacaklarını" söyledi.

Söz konusu diyalog toplantısının bir belgesinde, iki ülkenin ihracatlarının desteklenmesi için Amerikan Eximbank'ın 12 milyar dolar, Çin Eximbank'ın da 8 milyar dolar sağlayacağı kaydedildi.

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