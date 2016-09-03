Çin ve ABD Paris İklim Anlaşması'nı onayladı

Atmosferde en fazla sera gazı salınımına neden olan iki ülkesi Çin ve ABD, Paris’te geçen yıl uzlaşıya varılan İklim Anlaşması’nı onayladı. Çin resmi haber ajansı Şinhua'nın haberine göre, Çin Ulusal Halk Kongresi, Paris İklim Anlaşması’nı onayladı. Çin halihazırda atmosfere en fazla sera gazı salınımı yapan ülke konumunda bulunuyor. Çin'in ardında ABD'nin de İklim Anlaşması’nı onayladığı bildirildi.

Paris İklim Anlaşması uyarınca küresel ortalama sıcaklık artış limitinin 1,5 ile 2 derece arasında sınırlandırılması ve uzun vadede çevreyi kirleten fosil yakıtlardan uzaklaşılması öngörülüyor.

Anlaşma metni, sera gazları emisyonunun düşürülmesi ile ilgili olarak ulusal düzeydeki planların beş yılda bir gözden geçirilmesini de öngörüyor.

Ne var ki Paris İklim Anlaşması'nın 1997'de imzalanan Kyoto Protokolü'nün aksine tek başına hukuki anlamda bağlayıcılığı bulunmuyor. Anlaşma sadece dünya sera gazı salınımının en az yüzde 55'ine neden olan 55 ülkenin onaylamasının ardından yürürlüğe girecek. Çin'in Paris İklim Anlaşması'nı onaylaması bu bağlamda çok önemli bir adımı oluşturuyor.

Çin ve ABD'nin dışında şimdiye kadar sera gazı salınımının yüzde 1,08'inden sorumlu olan 24 ülke Paris İklim Anlaşması'nı onayladı. Bunlar arasında sera gazı salınımında çok küçük bir paya sahip olan ve deniz seviyesindeki artıştan doğrudan etkilenen birçok ada ülkesi de bulunuyor. Onay süreci ülkeler arasında farklılıklar gösteriyor. Örneğin onayın birçok ülkede parlamentodan çıkması gerekirken, ABD'de Başkan Obama'nın Konge'den bağımsız olarak onay verme yetkisi bulunuyor.

Almanya'nın hedefleri iddialı

Alman Federal Meclisi'nde konuyla ilgili oylama henüz yapılmadığı için Almanya da şu an için Paris İklim Anlaşması'nı onaylamayan ülkeler arasında bulunuyor. AB'nin hedefi 2030 yılına kadar karbondioksit emisyonunu 1990'dakinin yüzde 40'ı oranına düşürmek. Almanya'nın hedefinde ise bu tarihe kadar emisyon oranını yüzde 55 oranında düşürmek bulunuyor. Almanya yüzde 40 hedefine ise 2020 yılına kadar ulaşmayı planlıyor. Ancak bu zorlu hedefe ulaşabilmek için ek girişimlerde bulunulması gerekiyor.

G20 Liderler Zirvesi, 4-5 Eylül 2016'da, Çin Halk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilecek. Zirve Çin'in ev sahipliğindeki ilk G20 zirvesi olma özelliğini taşıyor.