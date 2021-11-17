Çin ve ABD, iki ülkenin gazetecileri üzerindeki kısıtlamaları hafifletmek konusunda anlaştı

Çin ve ABD, birbirlerinden bu ülkelere giden gazeteciler üzerindeki kısıtlamaların hafifletilmesi konusunda anlaştı.

China Daily gazetesi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşen sanal zirvede, gazetecilerle ilgili anlaşmaya vardıklarını aktardı.

Anlaşma kapsamına ABD, Çinli gazetecilere bir yıllık çok girişli vize sağlayacak ve hemen ‘kalma süresi’ni belirlemek için bir süreç başlatacak. Çin de ABD söz konusu adımları attığında aynı şekilde ABDli gazetecilerin ülkede çalışmasını kolaylaştıracak.

Çin aynı zamanda ABD medyasının vizelerini şu an 90 günlük olan süreden bir yıla çıkaracağını açıkladı.

İki ülke arasında basın çalışanlarına yönelik kısıtlamalar gerilimi artırıyordu.