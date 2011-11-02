-Çin ve ABD biyoyakıtla uçtu ŞANGHAY (A.A) - 02.11.2011 - Çin'de birçok havacılık devi ve ABD firmaları ortaklaşa biyoyakıt kullanarak Boeing 747-700 tipi uçağın test uçuşunu yaptı. Halkın Günlüğü gazetesinin haberine göre, Çin ve ABD arasında Enerji İşbirliği Projesi kapsamında "Air China", "Çin Milli Petrolleri", "Çin Milli Havacılık Yakıtları" ile ABD'nin "Boeing", "Honeywell UOP", "Pratt and Whitney" gibi dev kuruluşlarının ortaklaşa yaptığı test uçuşu 28 Ekim'de yapıldı. Haberde, test sırasında Air China'nın Boeing 747-700 tipi yolcu uçağıyla bire bir oranında biyoyakıt ve havacılıkta kullanılan geleneksel kerosen (gaz yağı) kullanarak denemeyi yaptığı kaydedildi. Uçakta kullanılan biyoyakıtın Çin Milli Petrolleri ve ABD'nin Honeywell şirketi tarafından üretildiği belirtilerek, teknik desteğin de Boeing ve Pratt and Whitney grubu tarafından karşılandığı ifade edildi. Test uçuşundan sonra açıklanan teknik verilere göre biyoyakıt, mevcut havacılık yakıt kalitesi standartlarını karşılıyor, hatta geçiyor. Biyoyakıt fosil yakıtlarıyla karıştırılarak doğrudan kullanılabiliyor. Uzmanlar, biyoyakıtın büyük ölçekli üretilerek ticari hale gelmesi ve Havacılık Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyonu Standartlarını alması durumunda sivil havacılıktaki çevre ve enerji sorunlarının çözümünde etkili bir yöntem olabileceğini savunuyor.