Çin vazosu 123 milyona satıldı

T24 - İngiltere’de, rastlantı ile bulunan antika Çin vazosu 123 milyonluk rekor fiyata satıldı.







Ölen annelerinin evini temizleyen iki kardeş, eski eşyaların arasında büyk bir servetin yattığından habersizdi. Buldukları bir porselen vazonun değerli olabileceğini düşüneün kardeşler, kısa bir araştırmadan sonra bunun antika olduğunu öğrendiler ve Bainbridges Müzayede Evin'de satmaya karar verdiler.

Müzayede öncesinde 800 bin ila 1,2 milyon paunda (1,8 milyon-2.7 milyon TL) alıcı bulacağı düşünülen vazo uzmanları da şaşırtarak rekor kırdı. Dün gece gerçekleştirilen ve 30 dakika süren müzayede sonunda, 1740’lı yıllarda yapıldığı düşünülen antika 43 milyon paunda (100 miyon TL) alıcı buldu. Vergiler de eklendiğinde vazonun fiyatı 53.1 milyon paunda (123 milyon TL) ulaşıyor.

Tek bir vazo için yaklaşık 125 milyon TL ödemeyi göze alan kişi ise adını açıklamayan ancak Pekin’li olduğu öğrenilen bir aracı.

Döneminin en ince işçiliğini yansıtan vazonun, imparatorluk sarayında kullanıldığı ve 1860’da Çin’de yaşanan iç karışıklık sırasında talan edilen saraydan kaçırıldığı düşünülüyor



Rekor kırdı



40.6 cm uzunluğundaki vazo aynı zamanda bugüne kadar satılan en pahalı Çin antikası da oldu. Daha önceki rekor, 436.8 milyon yuana (95 milyon TL) satılan 15 metre uzunluğundaki Song Hanedanlığı dönemine ait bir parşömene aitti.



