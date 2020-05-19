Çin, vahşi hayvan ticaretini durdurmak için çiftçilerin elindeki hayvanları satın almaya hazırlanıyor

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının başlangıç noktası olarak belirlenen vahşi hayvan pazarlarına düzenleme getirmek isteyen Çin, çiftçilerin ellerindeki hayvanları satın almaya hazırlanıyor. Çiftçilere yapılacak yardımları onları besi hayvancılığına ya da çay ekimine teşvik etmek amaçlanıyor.

Sputnik'te yer alan habere göre, Çin'de yasadışı ticareti önlemek isteyen yetkililer bu kez de artık vahşi ve egzotik hayvan yetiştirmeye son vermeleri için çiftçilere para ödemeyi planlıyor. Salgının ardından vahşi hayvan eti tüketimi yasaklansa da, yetiştiriciliğin devam etmesi nedeniyle böyle bir karar alındığı belirtiliyor.

Vahşi hayvan yetiştiren çiftçilerin alternatif bir yol bulmasına yardımcı olmak adına devlet tüm hayvanları satın almayı hedefliyor.

Misk kedisi için 600 yuan

İlk aşamada, Koronavirüs salgınının ilk tespit edildiği Hubey eyaletine komşu olan ve vahşi hayvan yetiştiriciliğiyle bilinen iki bölgede uygulamanın nasıl yapılacağına dair ayrıntılar açıklandı. Bunlardan biri olan Hunan’da bir kilo kobra veya çıngıraklı yılan karşılığında 120 yuan (yaklaşık 115 TL), bambo faresi içinse 75 yuan (yaklaşık 72 TL) ödeyecek.

SARS (akut solunum yetmezliği sendromu) salgını sırasında virüsü insanlara taşıdığı sanılan misk kedisi içinse 600 yuan (yaklaşık 580 TL) ödenecek.

Çiftçiler de diğer besi hayvanlarını yetiştirmek ya da çay veya tıbbi amaçlı bitkileri ekmek konusunda teşvik edilecek.