Çin uzaya hâkim olmak istiyor

Çinli araştırmacılar, yapısı ve koşulları uzay istasyonuyla birebir aynı olan bir laboratvarda aralıksız 180 gün kalmayı başardı. Üç erkek ve bir kadından oluşan uzay ekibi, Çin’in güneyinde yer alan Şenzen kentindeki yapay uzay istasyonunda yer çekimsiz ortamda ve dış dünyadan tamamen izole edilmiş olarak yaşadı.

Çin resmî haber ajansı Şinhua’ya konuşan projenin teknik sorumlusu Li Yinghui, deneyin “yüzde yüz bir başarıyla tamamlandığını” söyledi. Çinli bilim insanları, uzun süreli uzay yolculuklarındaki yaşam koşullarının yanı sıra dünyada izole olarak yaşamanın insan psikolojisi üzerindeki etkilerini de araştırdı.

Yerçekimsiz ortamda sebze yetiştirdiler

2 bin aday arasından seçilen uzay ekibi, deney süresince 370 metrekarelik kapalı bir alanda yaşadı. Burada suni bir bahçe oluşturularak, yer çekimsiz ortamda sebze de yetiştirildi. Ajansa açıklama yapan botanikçi Luo Jie “Ben ekibin çiftçisiydim. Aralarında domates, patates ve tahıllarından da olduğu 25 ayrı bitki çeşidi yetiştirdim” dedi. Uzay ekibinin tek kadın üyesi olan ve tıbbî araştırmalar yapan Tong Feizhou, başta uyku düzeni olmak üzere, mürettebatın uzay koşullarındaki sağlık durumunu gözlem altında tuttu.

Deney boyunca çok kıymetli verilerin elde edildiğini belirten yetkililer, Çin’in uzay programının geliştirilmesine bu verilerin büyük katkı yapacağını vurguladı. Geçen kasım ayında da iki Çinli astronot, ülkenin uzay laboratuvarı “Tiangong 2”ye yaptıkları 20 günlük yolculuktan dönmüştü. Uzay çalışmalarında daha fazla söz sahibi olmak isteyen Çin, gerek uzay laboratuvarındaki, gerekse Şenzen'de bulunan yerçekimsiz laboratuvardaki çalışmalara büyük önem veriyor.

2024'te uzayın tek hâkimi olabilir

Pekin yönetiminin hedefinde, 2022 yılında gerçek bir uzay istasyonu kurmak var. Eğer öngörüldüğü gibi Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) 2024 yılında devre dışı bırakılırsa, o zaman Çin uzayda sürekli bir istasyonu olan tek ülke konumunda olacak.

Ancak dünyanın en büyük ikinci ekonomisi haline gelen Çin'in uzaydaki hedefleri bununla sınırlı değil. 2021 yılında Ay'a insansız keşif aracı misyonu planlayan Çinliler, 2024'te ise Ay'a bu kez astronot göndermek istiyor.

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dpa, MÇ/BS