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Bilim / Teknoloji

Çin uzaya 3. kez gidiyor

Çin'in uzaya üçüncü insanlı uçuşunu öne alarak Eylül ayı sonunda yapacağı bildirildi.

02 Eylül 2008 03:00

Çin'in uzaya üçüncü insanlı uçuşunu öne alarak bu ay sonunda yapacağı bildirildi. Hong Kong'da yayınlanan Wen Wei Po gazetesinin haberine göre, insanlı roket "Şenzu-7"nin fırlatılışı, Pekin'deki engelliler olimpiyatının sona erdiği 17 Eylül ile Çin'in ulusal bayramı olan 1 Ekim arasındaki bir tarihte yapılacak.

Haberiyle ilgili başka ayrıntı vermeyen gazete, bu dönemin fırlatma açısından "Şenzu-7" için en uygun dönem olduğunu yazdı.

Çin'in insanlı füzesi, başkent Pekin'in 1000 kilometre kadar batısındaki Jiuquan uzay üssünden fırlatılacak.  Basının daha önce Ekim veya Kasım'da yapılacağını yazdığı bu uçuşla, Çin'in uzaya 3 "taykonot" (astronot) göndermesi ve daha önce yapılan resmi açıklamalara göre bunlardan birinin Çin'in uzaydaki ilk yürüyüşünü yapması bekleniyor.

Çin, 2003'te ilk kez Albay Yang Livei'yi uzaya göndererek, Sovyetler Birliği ve ABD'nin ardından uzaya insan gönderen üçüncü ülke olmuş, 2005'te de 5 günlük bir görev için yörüngeye iki astronot göndermişti.

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