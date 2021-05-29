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Dünya

Çin, uzay kargo gemisi Tiencou-2'yi yörüngeye fırlattı

29 Mayıs 2021 19:00

Çin'in uzay kargo gemisi Tiencou-2'yi (Gök Gemisi-2) yörüngeye fırlattığı bildirildi.

uzay kargo gemisiÇinTiencou-2
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