Çin uzay aracını Ay'a indirdi

Çin, Ay'a gönderdiği insansız uzay aracının, yüzeye başarılı bir iniş yaptığını açıkladı. Ülkenin uzay programı için oldukça ciddi bir başarı olarak görülen inişin görüntüleri devlet televizyonundan canlı olarak yayınlandı.

Pekin'deki kontrol merkezindeki bilim insanları Çange-3 adlı mekiğin, yüzeye doğru yavaşlayarak iniş yapmasını alkışlayarak izledi. Çange-3 Ay yüzeyine yaklaşık 40 yıl sonra iniş yapan ilk araç oldu.

İnişin ardından, altı tekerli araştırma aracının Ay yüzeyinde, Gökkuşağı Körfezi olarak bilinen bölgede incelemeler için hazırlanmasına başlandı.

Yeşim Tavşan adlı robotun ay yüzeyini incelemeye başlamasının birkaç saati bulacağı belirtiliyor.

Ay yüzeyinde incelemeler yapacak üçüncü araç olacak olan Yeşim Tavşan, yüzeyi daha derin bir şekilde incelemeye elverecek radar teknolojisi ile de donatılmış.

Associated Press haber ajansına konuşan Jane's Uzay Sistemleri ve Endüstrisi danışmanı Peter Bond, "Başka bir dünyaya iniş yapmak hala ciddi bir teknolojik zorluk taşıyor." diyor. Gelen haberlere göre, uzay mekiği ve yüzey inceleme aracı Pazar günü birbirlerinin fotoğraflarını çekerek dünyaya gönderecek. Uzay aracının Yeşim Tavşanı adı, 3.4 milyon kişinin oy kullandığı bir internet oylaması sonucunda seçildi. İsim, Ay tanrısı Çange'nin evcil hayvanı olarak ayda yaşayan bir tavşanla ilgili Çin mitolojik öyküsüne dayanıyor.

Çin uzun vadede, bir uzay istasyonu kurmayı ve aya taykonot (Çin'de astronot-kozmonot) göndermeyi planlıyor.

Çin, uzay programını ulusal kalkınma ve uluslararası alanda daha fazla söz sahibi olma hedefinin önemli bir parçası olarak görüyor. Uzay yarışına ABD ve Rusya'nın ardından çok geç dâhil olan Çin, ilk insanlı uzay yolculuğunu 2003'te gerçekleştirdi. Çin ilk uzay yürüyüşünü de beş yıl önce yaptı. Pekin, uzay programının tamamen barışçıl amaçlı olduğunu söylüyor.