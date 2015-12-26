Çin, Uygurlara yönelik uygulamaları eleştiren Fransız gazeteciyi sınır dışı ediyor

Çin yönetimi Şincan Bölgesi'nde yaşayan Uygurlara yönelik uygulamaları eleştiren bir makale kaleme alan Fransız gazeteci Ursula Gauthier'i sınır dışı etti. Pekin yönetimi, Fransız L'Obs dergisi adına çalışan Gauthier'in basın mensubu olarak çalışma izninin yenilenmeyeceğini duyurdu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, açıklamada Gauthier'in Şincan'daki olaylara dair makalesinin "insanların ölümüne yol açan "terör ve zalim eylemleri" desteklediği savunuldu. Gauthier ise iddiaları "absürt" diye niteledi ve Pekin'in ülkedeki yabancı gazetecileri "yıldırmaya çalıştığını" belirtti.

Gauthier'in basın kartı yenilenmediği için yeni vize başvurusu yapamayacak ve 31 Aralık itibariyle ülkeyi terk etmek zorunda kalacak. Gauthier 2012'de El Cezire Muhabiri Melissa Chan'den bu yana sınır dışı edilen ilk yabancı gazeteci olacak.



Çin, Şincan bölgesinde uzun süredir devam eden olaylardan birçoğunun yabancı bağlantıları da olduğunu savunduğu İslamcı ayrılıkçıları sorumlu tutuyor.



Çin'in Fransa'yla dayanışması



Uygurlarsa olaylara Çin yönetiminin dini ve kültürel geleneklerine yönelik baskısının yol açtığını söylüyor. Gauthier'in makalesi Kasım aynıda Paris'te düzenlenen saldırıların ardından basılmıştı.Makalede Çin'in saldırıların ardından Fransa'yla gösterdiği dayanışmanın başka nedenleri olabileceği ve saldırıları Uygurlara yönelik baskıyı meşru kılmak için kullanabileceği yazıyordu.



Çin hükümeti ve devlet medyası makaleyi kınamış, düzeltme ve özür talep edilmişti.



Çin Dışişleri Bakanlığı Gauthier'in basın kartının yenilenmeyeceğini duyurdu ve Gauthier'den Çin halkına "ciddi bir özür" gelmediğini ve artık ülkede çalışmaya "uygun olmadığını" söyledi.