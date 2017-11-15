Çin uygarlığı öncülerinin 5 bin 500 yıllık mezarları kazılıyor

Deniz Ali Yürürdurmaz / Beijing, 15 Kasım (DHA) – Çinli arkeologlar Shanxi eyaletinde bulunan ve içinde yaklaşık 2000 mezar olduğu tahmin edilen bölgede kazı çalışmalarını sürdürüyor.

Xinhua Haber Ajansı\'nın haberine göre, 5 bin 500 yıllık olduğu tahmin edilen mezarlık, 90 bin metre kare alana yayılı olan Yangguanzhai harabelerinin kuzeydoğusunda bulunuyor. Ünlü Sarı Irmağa yakın olan bu mezarlık, cilalı taş devrinde yaşamış olan Yangshao isimli etnik gruba ait. Bu grup Çin uygarlığının öncüsü olarak biliniyor.

Projeye öncülük eden Yang Liping, çalışmaların 2015 yılında başladığını ve şu ana kadar 3 bin 800 metrekarelik bir alanda bulunan 339 mezarın yarısının kazılmasının bittiğini söyledi.

Kemik boncuklar, boyanmış çanak-çömlek, kemikten yapılmış saç tokaları, taştan yapılma küpeler ve kaplumbağa kabukları mezarlarda bulunan eşyalar arasında. (Fotoğraflı)