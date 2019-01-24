Çin, ülkedeki tek yabancı arama motoru Bing'e erişimi durdurdu

BBC Türkçe

Çin'in, ülkedeki tek yabancı arama motoru olan Microsoft Bing'e erişimi engellediği belirtiyor.

Bing, Çin hükümetinin kuralları gereği hassas konularda arama sonuçlarını sansürlüyordu.

Şirketten yapılan açıklamada, "Bing'e şu anda ulaşılamadığını teyit ettik. Bundan sonraki adımlara bakıyoruz" denildi.

Çin 2017'de de Amerikan teknoloji devine ait telefon ve mesajlaşma uygulaması Skype'ı Apple ve Android mağazalarından kaldırtmıştı.

Bing'in Çin'deki sitesi cn.bing.com'dan yapılan aramalarda "sunucuya ulaşılamadı" hata mesajı çıkıyor.

İngiliz Financial Times gazetesi dün Çin'de devlete ait telekomünikasyon şirketi Unicorn'un arama motorunu engelleme talimatını teyit ettiğini yazmıştı.

Çin'de düzenleyici kurum Siber Uzay İdaresi, Bing'e erişimin engellenmesiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

Microsoft, Azure ve Office 365 ürünlerini Çin'de veri hizmeti sağlayıcısı 21Vianet'le ortaklığı üzerinden pazarlıyor.

Google'a 2010'dan beri erişim yok

Çin, Google'a erişimi 2010'da durdurmuştu.

Google CEO'su Sundar Pichai, Aralık'taki açıklamasında arama motorunu yeniden hizmete sokmaya yönelik bir planları olmadığını söylemişti.

Çin lideri Şi Jinping, 2016'dan sonra sosyal medya üzerinden muhalif paylaşımları engellemek için devletin internet üzerindeki denetimini artırmaya yönelik adımlar atmıştı.