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Bilim / Teknoloji

Çin üçüncü uzay seferinde

Çinli taykonotlar ilk kez bir "uzay yürüyüşü" gerçekleştirecekler.

24 Eylül 2008 03:00

Çin, üçüncü insanlı uzay seferine yarın çıkıyor. Kuzeybatıdaki Gansu ilinde bulunan uzay roketi komuta merkezinden yapılan açıklamaya göre, "Şıncou-7" (Kutsal Tekne) modülünü taşıyan roket, yarın TSİ 16.00'dan sonra uzaya fırlatılacak.

Jiuçüen roket komuta merkezi yetkilisi Vang Caoyao'nun yerli ve yabancı gazetecilere yaptığı açıklamada, Çincesi "taykonot" olan astronotların biri Çin yapımı giysi, diğeri Rus yapımı giysi giyecek. Çin Halk Cumhuriyeti yarınki seferiyle ilk kez Yer yörüngesinde astronot yürütecek. Çin, 2003 Ekiminde Dünya'nın yakın yörüngesine "taykonot" göndererek, 47 yıl önce uzaya ilk "kozmonot"u ve ilk "astronot"u gönderen SSCB ve ABD'den sonra tamamen kendi imkanlarıyla uzaya insanla çıkan üçüncü ülke oldu.
Jiuçüen üssü sözcüsü Vang, "Şıncou-7" kapsülünün yörüngeye uydu bırakarak, bazı yeni ürün deneylerinde bulunacağını söyledi.

Mao'nun patatesli eleştirisi

Çin'un kurucu Devlet Başkanı Mao Zedong (1893-1976), uzay çalışmalarını, "Fezaya patates bile gönderemiyoz" diye hayıflanarak başlatmıştı."Şıncou" kapsüllerini Mao Zedong'un "Uzun Yürüyüş" (Çan Cıng) roketleri taşıyor."Toykonot" sözcüğü, "astnonot" ve "kozmonot" gibi, Taikung (Uzay) ve Yunanca Nautis (gemici) sözcüklerinden türetildi. Çin uzay modülü öncekiler gibi İç Moğolistan bozkırına inecek. İniş tarihi açıklanmadı.

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