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Dünya

Çin “tuvalet devrimini” üç yıl daha uzattı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Kasım (DHA) – Çin daha fazla turist çekebilmek için “tuvalet devrimi”ni üç yıl daha uzattığını duyurdu

20 Kasım 2017 20:35

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Kasım (DHA) – Çin daha fazla turist çekebilmek için “tuvalet devrimi”ni üç yıl daha uzattığını duyurdu.
Çin Hükümetinden yapılan açıklamaya göre, 2018 – 2020 yılları arasında 64 bin tuvalet yenilenerek  daha fazla tursit çekmeyi planladıklarını açıkladı.
2015 yılında başlatılan, umumi tuvaletleri daha iyi bir hale getirmeyi amaçlıyan üç yıllık planın başarıya ulaşmasının ardından, yenilenmesi hedeflenen 57 bin tuvaletin de üzerine çıkarak turistik mekanlarda yer alan 68 bin tuvaleti yeniledi.
Çin Ulusal Turizm Yönetiminden yapılan açıklamaya göre, Çin’in turizm sektöründeki hızlı büyüme,  insanların daha iyi bir hayat yaşama isteği ve tuvaletlerin yetersizliği sebebiyle program üç yıl daha uzatıldı” denildi.

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