Çin, Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü üyeliğine nasıl bakıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) yerine Şanghay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİO) üye olabileceğine dair açıklaması sonrası, örgüt yeniden gündemde.

BBC Çince Servisi'nden Temtsel Hao, ŞİÖ'nün kuruluş amacı ve Çin'in Türkiye'nin üyeliğine nasıl baktığına dair sorularımızı yanıtladı.

Temtsel Hao'ya göre ŞİÖ'nün jeopolitik bir amacı var.

Hao, Türkiye'nin NATO üyesi olmasının ise örgüte katılması açısından hem bir avantaj hem de bir dezavantaj olarak görülebileceği görüşünde.

"Çin'in en büyük kaygılardan biri, kuzeybatıda 'Uygur ayrılıkçı ve terörist hareketi' olarak isimlendirdiği mesele" diyen Hao'ya göre Pekin yönetimi, diyalog kanallarını açık tutmak için de Türkiye'yi üye yapmak isteyebilir.