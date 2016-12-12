Çin: Trump'ın açıklamaları endişe verici

ABD’nin müstakbel Başkanı Donald Trump başkanlık seçiminin hemen ardından, diplomatik bir geleneği yıkarak Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen ile telefonda görüşmesinin yankıları sürüyor.

Çin, Donald Trump'ın yaptığı, "Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu ABD mutlaka kabul etmek zorunda değil” şeklindeki açıklamasının endişe verici olduğunu duyurdu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, "Tek Çin” politikalarının Çin-ABD ilişkilerini belirlediğine işaret ederek, Amerikan yönetiminin Çin'in Tayvan konusundaki hassasiyetini anlaması gerektiğini söyledi.

Çin devlet medyasında yayınlanan yorumlarda da Trump’ın bu girişimlerine sert tepki geldi. Yorumlarda Çin Halk Cumhuriyeti’nin "Tek Çin politikasının"“ tartışılamayacağı Trump‘a hatırlatıldı. Global Times adlı Çin gazetesi yorumunda, "Trump diplomasi konusunda çocuk gibi davranıyor. Eğer Tayvan konusunda ABD’nin politikalarını değiştirmek istiyorsa bunun karşılığında tam bir fırtına koparacağını bilmesi gerekir"” ifadelerini kullandı. Aynı gazete, eğer Trump Tayvan’ın bağımsızlık çabalarını açıktan destekleyecek ve adaya silah sevkiyatlarını genişletecek olursa Çin de “ABD’ye hasım pozisyonda olan güçlere yönelir” uyarısında da bulundu.

Trump: ABD tek Çin politakasından vazgeçebilir

ABD’nin müstakbel Başkanı Trump, pazar günü Fox New haber kanalına yaptığı açıklamada, Pekin’in ticaret, para ve dış politikalarında tavize yanaşmaması durumunda ABD’nin tek Çin politikasından vazgeçebileceğini belirtmişti. Trump, “Çin ile birçok konuda, örneğin ticaret konusunda anlaşmaya varamadığımız sürece ABD’nin tek Çin politikalarına neden bağlı kalması gerektiğini anlayamıyorum” açıklamasını yaptı.

Trump söz konusu söyleşide Çin’in Güney Çin Denizi’ndeki tartışmalı adalar etrafında “kale” oluşturmaya çalıştığını ve Kuzey Kore’nin nükleer silahlanmasının durdurulmasına yardımcı olmadığını söyledi. Çin'in para politikalarını da eleştiren Donald Trump, "kendisinin kiminle telefon görüşmesi yapacağına Pekin'in karar veremeyeceğini” söyledi.

Tayvan iç savaşın ardından 1949'da Çin'den ayrılmıştı. Ancak Pekin yönetimi, Tayvan'ın bağımsızlığını tanımadı ve Tayvan’ı hep kendine bağlı bir eyalet olarak gördü. Pekin'in baskısı nedeniyle dünyadaki birçok ülke, Tayvan'ı bağımsız bir devlet olarak kabul etmiyor. Washington yönetimi de tek Çin politikası çerçevesinde 1979 yılında Tayvan ile diplomatik ilişkilere son vermiş ve Çin Halk Cumhuriyeti’ni tek muhatap olarak görmüştü.

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Reuters/afp/dpa/ÇA/BS