Çin Tripadvisor dâhil 100 mobil uygulamayı engelledi

Çin Siber Uzay İdaresi, salı günü yaptığı açıklamada, ABD'nin seyahat uygulaması Tripadvisor dahil olmak üzere yasa dışı olduğu düşünülen 105 uygulamayı kaldırdığını söyledi. Platformların çoğu yerel Çin firmalarına ait olduğu için oteller ve tatil yerleri hakkında incelemeler sunan Tripadvisor'ın neden engellendiği anlaşılamadı.

CNN'in aktardığı habere göre, Çin, Tripadvisor'un kaldırılmasının başlattıkları internet temizliğinin ilk aşaması olduğunu söyledi. Çin'de yasalarla yürütülen internet temizliği süreci ile müstehcenlik, pornografi, fuhuş, şiddet, dolandırıcılık ve kumar dahil olmak üzere yasa dışı faaliyetlerle ilgili içeriklerin silinmesi amaçlandığı belirtildi.

Çin Siber Uzay İdaresi, mobil uygulamalar üzerinde denetimine devam edeceğini ve yasadışı mobil uygulamaları derhal temizleyip imha edeceğini açıkladı.

Çin'de internet kullanıcıları yıllardır Büyük Güvenlik Duvarı'nın arkasında yaşıyor. ABD'nin Facebook ve Twitter gibi sosyal medya ağları ülkede daha önce engellendiğinde Çin ve ABD arasında teknoloji gerilimi yükselmişti. Trump yönetimi, TikTok'un Çin şirketi ByteDance tarafından satılmazsa uygulamanın ABD'de yasaklanacağını duyurmuştu.

Popüler olan uygulamaları yasakladığı bilinen Çin, 2018'de ByteDance'ın en büyük haber toplama uygulaması olan Toutiao'yu, akışlarındaki pornografik ve kaba içerik nedeniyle iOS ve Android uygulama mağazalarından çıkardı.