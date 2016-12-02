Çin, 'Titanik'in replikasını yapacak

Çin, 'Titanik'in aynısını yapmaya hazırlanıyor. 145 milyon dolara mal olacak 'Çin yapımı Titanik', 2018 yılından itibaren müze olacak.

Şinhua ajansının haberine göre, 1912’de üretiminin ardından ilk yolculuğuna çıkan ve bir buz dağına çarparak batan lüks yolcu gemisi Titanik’in tıpatıp aynısı üretilecek.



Replika Titanik'in, İngiliz ve Amerikalı uzmanların da katkılarıyla yaklaşık iki yıllık proje çalışmasının ardından inşasına başlandı. Uzunluğu 269, genişliği 28 metre olacak şekilde tasarlanan gemide, dans salonu, tiyatro, yüzme havuzu ve ziyaretçiler için birinci sınıf odalar bulunacak.

Batan Titanik gemisinde yaşanan aşkı konu edinen 1997 yapımı 'Titanic' filminde Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet başrollerde yer almıştı.

Müze 2018'de açılacak

Çin yapımı Titanik’in yüzen bir yolcu gemisi yerine Sıçuan’ın Daying vilayetinde müze olarak kullanılması planlanıyor. Denizden yaklaşık 1200 kilometre uzaklıkta bulunan Daying’deki Çijiang nehrine demirleyecek olan replikanın, 2018’de ziyaretçileriyle buluşması bekleniyor.

Çağına ayak uyduran replikada, turistleri cezbetmek için orjinalinden farklı olarak kablosuz internet erişimi de olacak. Projesini Sichuan Seven Star Energy Investment Group adlı firmanın üstlendiği projenin, 1 milyar yüene (145 milyon dolar) mal olması bekleniyor.



Dünya tarihinin en çok bilinen, çok sayıda romana ve filme konu olan deniz kazası, 1912’de Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde meydana gelmişti. Çıktığı ilk seferinde 2 bin 223 yolcu taşıyan gemi, 15 Nisan'da bir buz dağına çarpmış, kazada bin 514 kişi hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası yapılan çalışmalarda 710 kişi kurtarılmıştı.