Çin ticaret savaşı endişelerine rağmen ilk çeyrekte yüzde 6.8 büyüdü

Hilal Sarı / İstanbul, 17 Nisan (DHA) – Çin, ABD ile süren ticaret savaşı gerilimine rağmen 2018’in ilk çeyreğinde beklentiler doğrultusunda, yüzde 6.8 büyüdü. Çin’in önceki iki çeyrekte de büyümesi yüzde 6.8 olarak açıklanmıştı. Çin hükümetinin bu dönem için hedeflediği büyüme hızı ise yüzde 6.5’ti.

Çin Ulusal İstatistik Ofisi (NBS) sözcüsü Xing Zhihong, ABD ile yaşanan ihtilafın ülke ekonomisindeki istikrarlı kalkınmayı değiştirmeyeceğini vurguladı ve şunları söyledi:

“Çin ABD ile yaşanan ticaret sürtüşmelerine yanıt verebilecek, sürdürülebilir ve sağlıklı ekonomik kalkınmayı sağlayabilecek ve zorlukların üstesinden gelebilecek yetkinliktedir.”

Çin’in GSYH büyümesi 1989’dan 2018 yılına kadar ortalama yüzde 9.63 olarak gerçekleşti. 1993 yılının ilk çeyreğinde yüzde 15.40 ile tüm zamanların en yüksek düzeyine çıkan büyüme hızı, 1990’ın dördüncü çeyreğinde yüzde 3.80 büyüme ile tarihinin en düşük seviyesine gerilemişti.