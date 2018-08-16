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Ekonomi

Çin Ticaret Bakanlığı: Çin-ABD ticaret görüşmeleri Ağustos ayı sonunda gerçekleşecek

Deniz Kılınç / İstanbul, 16 Ağustos (DHA) – Çin Ticaret Bakanlığı, Çin Ticaret Bakanı yardımcısı Wang Shouwen’in de dâhil olduğu bir komitenin ticaret görüşmeleri için bu ay sonunda ABD’ye gideceğini duyurdu

16 Ağustos 2018 15:08

Deniz Kılınç / İstanbul, 16 Ağustos (DHA) – Çin Ticaret Bakanlığı, Çin Ticaret Bakanı yardımcısı Wang Shouwen’in de dâhil olduğu bir komitenin ticaret görüşmeleri için bu ay sonunda ABD’ye gideceğini duyurdu.
Bakanlık açıklamasında söz konusu ziyarete ABD’nin davetinin ardından karar verildiğini ve komitenin ABD Hazinesi’nin uluslararası ilişkilerinden sorumlu müsteşarı David Malpass ile görüşeceği belirtilirken, Çin’in tek yönlü bir ticaret anlaşmasına karşı olduğu fakat görüşmelere açık olduğu vurgulandı.

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