Çin, teknoloji şirketlerinden rekabet bozucu uygulamaları aralık ayına kadar düzeltmelerini istedi

Çin’de düzenleyici kuruluşlar, aralarında Alibaba'nın da olduğu teknoloji şirketlerinden taksi uygulamalarındaki rekabet bozucu ihlallerin aralık ayına kadar çözülmesini istedi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre Çin’de düzenleyici kuruluşlar, Didi Global Inc., Meituan ve Alibaba Group Holding Ltd. tarafından işletilen araç hizmetlerine aralık ayına kadar görevi kötüye kullanma yönündeki örnekleri giderme talimatı verdi. Böylelikle milyonlarca kişiye istihdam sağlayan sektör üzerindeki denetlemeler daha da artırılmış oldu.



Ulaştırma Bakanlığı ve diğer resmi kuruluşlardan yetkililer, Didi, Meituan ve Alibaba’nın araç paylaşım ve navigasyon birimi Amap’ın da aralarında bulunduğu 11 şirketten üst düzey yetkililer ile bir araya geldi ve bu şirketleri adil rekabete ve sürücü ve yolcuların çıkarlarına aykırı davrandıkları konusunda uyardı.

Düzenleyiciler, aralarında lisanssız sürücülerin işe alınması ve kullanıcı verilerinin korunmasını güçlendirme gerekliliği gibi ihlallerin altını çizdi. Açıklamaya göre, 11 şirketin yıl sonuna kadar denetimlerini kendilerinin yürütmeleri, bu sorunları gidermeleri ve uyum planları için taslak hazırlamaları gerekiyor.



Meituan hisseleri Hong Kong’da, bu açıklama sonrası kazançlarının bir kısmını geri verdi ve yatay bir seyre geçti.