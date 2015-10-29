T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Çin, tek çocuk politikasına son verdi

Pekin, yaşlanan nüfus karşısında harekete geçti. 1979'dan bu yana uygulanan tek çocuk politikası kaldırıldı. Artık iki çocuğa izin veriliyor. Ancak azalan doğum sayısını yeniden artırmanın önünde ciddi engeller var.

29 Ekim 2015 22:33


Başkent Pekin'de toplanan Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Toplantısı'nda tek çocuk yasağının kaldırılmasına ilişkin düzenleme kabul edildi. Artık tüm ailelerin iki çocuk sahibi olmasına izin verilecek. Tek çocuk politikası 2013 yılında gevşetilmiş, anne ve babadan birinin tek çocuk olması halinde iki çocuk sahibi olmalarına izin verilmişti.

'Parti değil piyasa belirliyor'

Merkezi Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Mercator Çin Araştırmaları Enstitüsü (MERICS) uzmanı Matthias Stepan, Pekin'in kararının nüfus artış oranını fazla etkilemeyeceğini söyledi. "Aile planlamasını uzun süredir parti değil piyasa belirliyor" görüşünü dile getiren Stepan, eğitim giderlerindeki artış nedeniyle ikinci ve üçüncü çocuğu yapmaya birçok çiftin ekonomik durumunun yetmediğine dikkat çekti.

'Devlet üreme hakkına müdahale ediyor'

New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden (HRW) Sophie Richardson, Pekin'in kararını "doğru yönde atılmış bir adım" olarak niteledi. Richardson, ailelere artık iki çocuk sahibi olmalarına izin verilmesinin Çin'de üreme özgürlüğü olduğu anlamına gelmediğini söyledi. Uzman, "Devlet insanların üreme hakkına iradi ve gereksiz müdahalelerde bulunmaya devam ediyor" dedi.

Çinli vatandaşların tepkisi

İkinci çocuk için çıkan izin, Çin'in yoğun katılımlı internet platformlarında da önde gelen tartışma başlıkları arasında yer aldı. Yorumlarda, kira ve eğitim giderlerinin yüksekliğine dikkat çekildi. "İki çocuk politikası ancak giderler aşağıya çekildiği takdirde başarıya ulaşır" görüşü dile getirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

PekinKomünist Partisi Merkez Komitesi Genel ToplantısıAlmanyaBerlinMercatorAraştırmaları EnstitüsüMatthias Stepan PekinStepanYorkHaklarıSophie Richardson PekinDeutsche Welle Türkçe DW/rtr/dpa/NH/HT

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24