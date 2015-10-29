Çin, tek çocuk politikasına son verdi



Başkent Pekin'de toplanan Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Toplantısı'nda tek çocuk yasağının kaldırılmasına ilişkin düzenleme kabul edildi. Artık tüm ailelerin iki çocuk sahibi olmasına izin verilecek. Tek çocuk politikası 2013 yılında gevşetilmiş, anne ve babadan birinin tek çocuk olması halinde iki çocuk sahibi olmalarına izin verilmişti.

'Parti değil piyasa belirliyor'

Merkezi Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Mercator Çin Araştırmaları Enstitüsü (MERICS) uzmanı Matthias Stepan, Pekin'in kararının nüfus artış oranını fazla etkilemeyeceğini söyledi. "Aile planlamasını uzun süredir parti değil piyasa belirliyor" görüşünü dile getiren Stepan, eğitim giderlerindeki artış nedeniyle ikinci ve üçüncü çocuğu yapmaya birçok çiftin ekonomik durumunun yetmediğine dikkat çekti.

'Devlet üreme hakkına müdahale ediyor'

New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden (HRW) Sophie Richardson, Pekin'in kararını "doğru yönde atılmış bir adım" olarak niteledi. Richardson, ailelere artık iki çocuk sahibi olmalarına izin verilmesinin Çin'de üreme özgürlüğü olduğu anlamına gelmediğini söyledi. Uzman, "Devlet insanların üreme hakkına iradi ve gereksiz müdahalelerde bulunmaya devam ediyor" dedi.

Çinli vatandaşların tepkisi

İkinci çocuk için çıkan izin, Çin'in yoğun katılımlı internet platformlarında da önde gelen tartışma başlıkları arasında yer aldı. Yorumlarda, kira ve eğitim giderlerinin yüksekliğine dikkat çekildi. "İki çocuk politikası ancak giderler aşağıya çekildiği takdirde başarıya ulaşır" görüşü dile getirildi.