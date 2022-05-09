Çin, Tayvan yakınlarında askeri tatbikat düzenledi

Çin Halk Kurtuluş Ordusu tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada; Çin Silahlı Kuvvetleri'nin, ortak muharebe operasyonlarını geliştirmek amacıyla geçen hafta, Tayvan yakınlarında bir askeri tatbikat düzenlediği söylendi.

Reuters'ın haberine göre; Tayvan Hava Kuvvetleri tarafından; Çin'e ait 18 uçağın, geçen cuma günü Tayvan hava savunma bölgesine girdiği ve ihlallerin hafta sonu da devam ettiği açıklanmıştı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Doğu Harekat Alan Komutanlığı'nın yaptığı açıklamada; 6-8 Mayıs günlerinde, Tayvan'ın doğu ve güneydoğusunda hava, deniz ve konvansiyonel füze kuvvetlerinin katıldığı askeri tatbikat düzenlendi. Tatbikatın, ortak muharebe kapasitesini test etmek ve geliştirmek için gerçekleştirildiği söylendi, ancak detay verilmedi.

Çin'de iktidardaki Çin Komünist Partisi'nin resmi yayın organlarından Global Times'ın haberinde, Çin ordusunun söz konusu tatbikatı yaptığı bölge, 'Tayvan'ın güç kullanılarak, Çin anakarasına katılması için düzenlenecek operasyon esnasında dış müdahaleleri önlemek için kritik nokta' olarak nitelendirildi.