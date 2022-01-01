Çin, Tayvan'la bağları kesen Nikaragua'da 1990'dan bu yana ilk defa büyükelçilik açtı

T24 Dış Haberler

Çin, 1990'dan bu yana ilk kez Nikaragua'da bir büyükelçilik açtı. Güney Amerika ülkesi bir aydan kısa süre önce Tayvan ile bağlarını kesmişti.

Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada, Çin ile bir "ideolojik yakınlıkları" olduğunu belirtti ve Pekin'e kendilerine 1 milyon doz Sinopharm Koronavirüs aşısı verdiği için teşekkür etti.

Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, Çin ile 1985'te resmi ilişkiler kurmuş; ancak 1990'da seçimleri kaybettikten sonra yeni yönetim Tayvan'ı tanımıştı.

Ortega 2007'de tekrar devlet başkan oldu. Nikaragua, aralık ayında Tayvan ile ilişkileri kesti ve geçen hafta adanın eski büyükelçiliği ve diplomatik ofislerine "binaların Çin'e ait olduğunu" söyleyerek el koydu. Çin, büyükelçilik olarak geçmişte Tayvan'a ait olan binayı kullanmayacak.