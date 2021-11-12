Çin Komünist Partisi, "tarihi karar tasarısını" geçirdi; Şi'nin adını Mao ve Deng'in yanına yazdı

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Çin Komünist Partisi, "tarihi karar tasarısını" geçirerek ülke ve partinin lideri Şi Cinping'in "Çin toplumunun gelişmesinde karar verici nitelikte rol oynadığını" ilan etti.

Bu yıl 100 yaşına giren partinin tarihinde 3. defa böyle bir tasarı geçirildi. İlk tasarı komünistlerin iktidara geldiğindeki lideri Mao Zedong ve ikincisi Çin'i 80'li yıllarda ekonomik bir güç haline getiren Deng Şaoping döneminde geçirildi.

Tasarının toplantıda okunan resmi özetinde, "Çin'in Şi liderliğinde tarihi başarılar gördüğü ve tarihi değişim yaşadığı" ifade edildi. Tasarıda Şi, Mao ve Deng, ülkeye katkıları nedeniyle övüldü.

The Guardian'ın aktardığına göre analistler, tasarının amacının "Şi'yi Mao ve Deng ile aynı seviyeye taşıyarak siyasi geleceğini güvence altına almak" olduğu değerlendirmesinde bulundu. ÇKP, devlet başkanları için dönem limitlerini 2018'de kaldırmıştı.

Tasarıya göre, artık merkez komitesinin ve partinin "çekirdeğinde" Şi bulunacak.

Toplantıda, "Şi'nin sosyalizmin yeni dönemini hayata geçirmesi için tüm halk, parti ve ordunun onun etrafında birleşmesi gerektiği" ifade edildi.