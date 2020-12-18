Çin Şubat ayına kadar 50 milyon kişiye Koronavirüs aşısı yapmayı planlıyor

Çin Koronavirüs salgınında yüksek öncelik grubundaki 50 milyon kişiyi 12 Şubat 2021'e denk gelen Çin Yeni Yılı'ndan önce aşılamayı planlıyor.

South China Morning Post'un aktardığı habere göre, Çin'de 50 milyon kişinin tatil sezonu olan 12 Şubat 2021 olan Çin Yeni Yılı'ndan önce aşılanması planlanıyor. Pekin, Sinopharm ve Sinovac şirketlerinin geliştirdiği 100 milyon doz aşıyı dağıtmaya hazırlanıyor.

İlk dozların 15 Ocak'a kadar tamamlanması ikinci dozun da 5 Şubat'ta yapılması planlanıyor.

İlk aşılanacak grupların sağlık çalışanları, polis memurları, itfaiyeciler, kargo çalışanları gibi yüksek öncelikli gruplar olacağı belirtildi.