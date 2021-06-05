Çin, Sinovac aşısının çocuklarda acil kullanımını onayladı

Çin, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı uygulanan Sinovac aşısının çocuklarda acil kullanımını onayladı.

Türkiye'nin de satın aldığı Sinovac tarafından geliştirilen Koronavirüs aşısının Çin'de 3-17 yaş aralığında kullanımı onaylandı.

Şirketten yapılan açıklamada bu yılın başında gençler üzerinde klinik denemelerin başlandığı belirtilerek, Faz I ve II klinik denemelerinde elde edilen ilk sonuçlara göre, aşının 3 ila 17 yaşındaki çocuklarda bağışıklık oluşturduğu ve çoğu yan etkinin hafif olduğu ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 1 Haziran'da Çin'in geliştirdiği yeni Sinovac aşısının acil kullanımına onay vermişti.