Çin, şifreli mesajlaşma uygulaması Signal'i yasakladı

Pek çok ABD merkezli sosyal medya platformunun ardından şifrelenmiş mesajlaşma uygulaması Signal de Çin'de yasaklandı.

France 24'ün aktardığı habere göre, mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesine dair endişelerin ardından kullanımı artan, Tesla CEO'su Elon Musk'ın da önerdiği Signal, Çin'de yasaklanan uygulamalara eklendi.

Çin'de internet sansürünü takip eden GreatFire.org isimli internet sitesinin aktardığına göre, Signal'in internet sitesine erişim 15 Mart'ta durduruldu. Öte yandan uygulama Çin'in App Store'unda bulunabiliyor.

Çin, geçen ay popüler sesli sohbet uygulaması Clubhouse'u da yasaklamıştı.