Çin Seddi'ne turizm ve yapılaşma tehditi

T24 - Çin'in kuzeybatısı boyunca 8 bin 851 kilometre boyunca uzanan Çin Seddi'nin, uluslararası turizm ve çarpık yapılaşmayla, tarihi özelliğini kaybetmesinden endişe ediliyor.



Kendisini 23 yıldır Çin Seddi'nin korunmasına adamış İngiliz William Lindesay, dün akşam Çin Seddi'nin ayağında düzenlenen ve yüzlerce yabancı turistin katıldığı dolunay tekno partisinden arta kalan boş viski şişelerini, bira kutularını, yemek kaplarını ve diğer çöpleri toplarken, tarihsel mekanların hoyratça kullanılmasından şikayet etti.



Lindesay, "Burada bir tarih yok oluyor" dedi ve Çin Seddi bir kez elden giderse bunun geri dönüşünün olmayacağını söyledi.



Seddin, Çin'in başkenti Pekin'e 60 kilometre uzağındaki Badaling bölümünde parti düzenlenmiş olduğunu belirten Lindesay, belirli bir yasak olmadığından, Çin Seddi'nde bazılarının kamp yaptığını belirtiyor.



Tarihi bir mekanda kamp kurulmasını "kabul edilemez" olarak niteleyen Lindesay, "Burada, kampçılar ihtiyaçlarını her yerde gideriyorlar" dedi.



Seddin duvarlarına da Fransızca ve İngilizce yazılar yazıldığını, grafitiler çizildiğini belirten Lindesay, "Seddin Badaling bölümünde, yazısız bir duvara rastlamak için kilometrelerce yürümek gerekiyor" diye konuştu.



Seddin Çinli bakım görevlisi de, yabancı ziyaretçilerin gözetleme kulelerinde kamp kurduğunu, çadırlarını topladıktan sonra duvarlara çaktıkları çivileri ve çöpleri bırakıp gittiklerini söylüyor.



Lindesay, yılda 10 milyon turistin ziyaret ettiği seddin bakımsız olduğunu, çevresine inşa edilen fabrika, ev, otopark ve dükkanlarla çirkinleştirildiğini vurguluyor.



William Lindesay, seddin aynı zamanda moda defileleri, film çekimleri, motosiklet gösterileri gibi faaliyetler için de mekan olarak kullanıldığını belirtiyor.



Çin Seddi ile 1987 yılında tanışan Lindesay, o günden beri kendisini bir grup İngiliz gönüllü ile seddin bakımına adamış, faaliyetlerinden dolayı da İngiltere kraliçesi Elizabeth tarafından ödüllendirilmiş.



Dünyanın en uzun savunma duvarı olan Çin Seddi'nin kalıntıları, Po Hay körfezinde deniz kıyısında başlar. Duvar, Pekin'in kuzeyinden geçerek batıya yönelir ve Huang-Ho nehrini ikiye bölerek güneybatıya uzanır, Gobi Çölü'nün güneyinden batıya yönelerek devam eder.



Seddin temeli, Çin'in "Savaşan Beylikler" döneminde (M.Ö.403-M.Ö.221), 20'den fazla farklı Çin hükümdar tarafından atılmış.





