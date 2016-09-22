Çin Seddi'ne 'çirkin' restorasyona tepki

Çin Seddi'nin doğal nedenlerle yıkılan bölümlerine yapılan restorasyon çalışmaları büyük eleştiri aldı. İki yıl önce yapılan onarımdan sonra seddin bazı kısımlarının beton kaplı bir yola benzediği belirtildi.

Unesco Dünya Mirası listesindeki Çin Seddi'nin çevresel etkilerden zarar gören sekiz kilometrelik kısmı, iki yıl önce onarıldı.

Restorasyon çalışmasında antik set, kum ve beton içeren malzemelerle onarıldı.

Çinli bir yetkili " Gerçekten çirkin oldu" diyerek eleştirileri kabul etti.

Liaoning Bölgesel Antik Eserler Bürosu'ndan Ding Hui, 635 yıllık yapıdaki boşlukların doldurulduğunu ve en üst kısma şapka gibi bir "koruyucu" yüzey konulduğunu söyledi, ancak "yüzey olması gerektiği gibi gözükmüyor" diye de ekledi.

İki yıl önceki restorasyon, Çin'in sosyal medya platformu olan Weibo da yer alan fotoğraflar ve eleştirilerle şimdi gündeme geldi.

Ancak resmi bir araştırma, restorasyona karşın duvarın bazı bölümlerinin yıkılma ve yağmur sularıyla çökme tehlikesi bulunduğu sonucuna vardı.

Çin Seddi'nin tehlike altındaki kısımları Suizhong bölgesinde.

Restorasyon çalışmaları Çin Seddi Araştırmaları Topluluğu'ndan Dong Yaohui tarafından da "basit ve inceliksiz" bulundu.

Çin Seddi 1987 yılından beri Unesco Dünya Kültür Mirası listesinde. Antik duvar, yapıldığı yaklaşık M.Ö 220 yılından 1600'lerde hüküm süren Ming Hanedanlığına kadar olan dönemde sürekli yeniden inşa edildi.

Çin İmparatorluğunu kuzeyden gelen işgalcilere karşı korumak amacıyla yapılan Çin Seddi'nin uzunluğu bir zamanlar 20 bin kilometreyi buluyordu.