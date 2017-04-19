Çin polisi, 10 yıldır kadın iç çamaşırı çalan adamın evini kamyonetle boşalttı!

Çin'in Jiujiang şehrinde 10 yıldır iç çamaşırı hırsızlığı yapan bir adam komşusunun kendi iç çamaşırını adamın balkonunda asılı görmesi üzerine yaptığı ihbar üzerine polis tarafından yakalandı.

Dailymail'in haberine göre geçtiğimiz hafta tutuklanan adamın evini polis küçük bir kamyonetle boşaltmak zorunda kaldı.

Çin polisi, 10 yıldır iç çamaşırı hırsızlığı yapan bir adamın evinden fotoğraflar paylaştı.

Jiangxi bölgesindeki Jiujiang şehrinde 12 Nisan günü tutuklanan adamın yalnızca soyismi açıklandı.

Xunyang bölgesi emniyet müdürü Liu Yingbin olay yerini ziyaret ettiğini ve bölgede yaşayan çoğu kadının iç çamaşırının çalındığını ihbar etmiş olduğunu açıkladı.

Soyadı Xing olarak açıklanan adamın evinde çuvallar dolusu kadın iç çamaşırı bulundu. Ayrıca adamın dolapları da kadın kıyafetleri ile doluydu.

40 yaşındaki Xing çamaşırların çalıntı olduğunu olay yerine polise itiraf etti. Lisedeyken kendisine kız çocuğu gibi davranılmasını istediğini anlatan Xing'in 10 yılı aşkın süredir kadın kıyafetlerine takıntısı olduğu anlaşıldı. Polis evde bulunan külot ve sütyen sayısının 3000-5000 arası olduğunu tahmin ediyor.