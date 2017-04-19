T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Çin polisi, 10 yıldır kadın iç çamaşırı çalan adamın evini kamyonetle boşalttı!

Polis evde bulunan külot ve sütyen sayısının 3000-5000 arası olduğunu tahmin ediyor

19 Nisan 2017 21:43

Çin'in Jiujiang şehrinde 10 yıldır iç çamaşırı hırsızlığı yapan bir adam komşusunun kendi iç çamaşırını adamın balkonunda asılı görmesi üzerine yaptığı ihbar üzerine polis tarafından yakalandı.

Dailymail'in haberine göre geçtiğimiz hafta tutuklanan adamın evini polis küçük bir kamyonetle boşaltmak zorunda kaldı.

Çin polisi, 10 yıldır iç çamaşırı hırsızlığı yapan bir adamın evinden fotoğraflar paylaştı.

Jiangxi bölgesindeki Jiujiang şehrinde 12 Nisan günü tutuklanan adamın yalnızca soyismi açıklandı.

Xunyang bölgesi emniyet müdürü Liu Yingbin olay yerini ziyaret ettiğini ve bölgede yaşayan çoğu kadının iç çamaşırının çalındığını ihbar etmiş olduğunu açıkladı.

Soyadı Xing olarak açıklanan adamın evinde çuvallar dolusu kadın iç çamaşırı bulundu. Ayrıca adamın dolapları da kadın kıyafetleri ile doluydu.

40 yaşındaki Xing çamaşırların çalıntı olduğunu olay yerine polise itiraf etti. Lisedeyken kendisine kız çocuğu gibi davranılmasını istediğini anlatan Xing'in 10 yılı aşkın süredir kadın kıyafetlerine takıntısı olduğu anlaşıldı. Polis evde bulunan külot ve sütyen sayısının 3000-5000 arası olduğunu tahmin ediyor.

 

ETİKETLER

çinkadın çamaşırıhırsız

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24