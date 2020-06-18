Çin: Pekin'deki Koronavirüs salgını kontrol altına alındı

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Çin'in başkenti Pekin'de başlayan ve ülkede ikinci dalga endişesi yaratan yeni tip Koronavirüs salgınının kontrol altına alındığını duyuruldu.

Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin Baş Epidemiyolojisti Vu Zunyo düzenlediği basın konferasında, "Salgın kontrol altına alındı" dedi.

Pekin'in Şinfadi bölgesinde bir pazarda salgının tekrar başlamasının ardından şehirde yoğun önlemler alınmıştı. Yetkililer, çarşamba günü bin 200 uçuşu ve birçok tren seferini iptal etti. Şehir, Koronavirüs'ün tekrar başka bölgelere yayılmasını önlemek için "hastalığı bulaştırma riski yüksek" vatandaşların başkentten çıkmasını yasakladı.

Şehirde son 5 günde 146 vaka tespit edildi.