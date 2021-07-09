Çin, pandaları nesli tükenmekte olan türler listesinden çıkaracak

Çin, artık pandaları nesli tükenmekte olan tür saymayacak.

Çin Doğa ve Ekoloji Koruma Dairesi Başkanı Cui Shuhong "Vahşi doğadaki panda nüfusu, yaklaşık bin 800'e yükseldi" dedi.

Pandalar için 1970'lerden günümüze yapılan nüfus sayımlarında, hayvanların sayısının 1596'dan 1864'e yükseldiği tespit edildi.

Pandaların doğaya adapte olabildiğini vurgulayan Çin Panda Koruma ve Araştırma Merkezi'nden bir personel, "2006'dan beri koruma altındaki pandaları sayısını arttırmayı başardık ve bunlardan yaklaşık dokuzu vahşi doğaya salındıktan sonra hayatta kaldı. Buna rağmen, dev pandalar hala devlet düzeyinde koruma planı kapsamında kalmaya devam ediyor" dedi.

Bununla birlikte Çinli yetkililer, Çin'deki fiili duruma dayanarak dev pandaları nesli tükenmekte olan hayvanlar listesinden çıkarmak için henüz çok erken olduğunu söyleyerek değişiklik konusunda temkinli davrandı.