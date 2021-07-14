Çin, önümüzdeki 3 yılda tüm kripto para madenciliği projelerini kapatacak

Çin’in Anhui eyaleti enerji sıkıntıları nedeniyle önümüzdeki 3 yıl kripto para madencilik projelerini kapatmayı planlıyor.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Çin Anhui eyaletinde tüm kripto para madencilik projelerini kapatacak.

Çin’in Doğusunda yer alan ve Şanghay’a 3 saat mesafede olan eyalet yüksek miktarda enerji ihtiyacı olan yeni projeleri de engelleyecek.

Çin son dönemde kripto para madenciliğini engelleyici çeşitli adımlar attı.

Geçen ay Sichuan eyaletinde kripto para madenciliği konusunda adımlar atılacağı ve bir yıl içinde kripto madenciliği operasyonlarının durdurulacağı belirtilmişti.

Çin, İç Moğolistan bölgesindeki kripto para madenciliği faaliyetlerini sonlandıracağını açıklamış, Yunnan eyaletinde ise Bitcoin madenciliği yapan şirketlerin yasadışı elektrik tüketimiyle ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Bitcoin bugün yüzde 2.6 düşerek 31,665 dolarla 2 haftadan uzun sürenin en düşük seviyesine indi.