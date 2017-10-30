Çin model ajansı "aşırı çalıştırma" iddialarını reddetti

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Ekim (DHA) - Çin\'de bulunan model ajansı, temsil ettiği ve geçen hafta Şangay Moda Haftası\'na katıldıktan sonra yaşamını yitiren 14 yaşındaki Rus modelin \"aşırı çalıştırıldığı\" yolundaki iddiaları reddetti.

Cuma günü bir Çin hastanesinde yaşamını yitiren Rus model Vlada Dzyuba\'nın ölümü, Çin\'deki modellerin şüpheli durumlarına dikkat çekti. The Siberian Times\'ın haberine göre, moda haftasında sahneye çıkan Dzyuba, Salı günü Şangay\'daki bir hastaneye kaldırılmış ve aşırı yorgunluk ve menenjit sebebiyle girdiği komada yaşamını yitirmişti.

Wiebo isimli sosyal medya kanalında yaptığı açıklamada ESSE Model Ajansı, \"Bir melek kaybettiğimiz için çok üzgünüz\" dedi ve genç modelin, 18 Ekim\'de biten moda haftasından altı gün sonra hastalandığını belirtti. ESSE genel müdürü Zheng Yi, Pazar günü Global Times\'a yaptığı açıklamada, Dzyuba\'nın Çin\'de kaldığı iki ay boyunca yasalara uygun olarak günde sekiz saat çalıştığını söyledi. Zheng Yi, \"Vlada Dzyuba Çin\'de kaldığı süre boyunca 16 farklı işte çalıştı ve düzenli olarak dinlendi. Çalışmalarının çoğu sekiz saat içerisinde tamamlandı. İş yükü diğer modellere oranla ölçülüydü\" dedi.

Dzyuba\'nın 14 yaşında olması, Çin\'in 16 yaşının altındaki kişilerin resmi izinli belirli endüstrilerde çalışabilmesini sağlayan yasasına dikkat çekti.

Çin\'deki Rus yetkilileri ve Şangay Moda Haftası çalışanları iddialar hakkında bir yorum yapmadı. Global Times isimli yerel gazetede yayınlanan sağlık raporunda ise, Dzyuba\'nın septikopiyemi isimli bir çeşit kan zehirlenmesi hastalığına sahip olduğu belirtildi. (Fotoğraflı)