Modoko Başkanı Koray Çalışkan, mobilya sektöründeki hammadde tedariki sorununa ilişkin olarak, Çin’in Türkiye’deki mobilya sektörünü yavaşlatmak için hammadde aldığını söyledi.

Bloomberg HT’ye konuk olan Modoko Başkanı Koray Çalışkan, mobilya sektöründe yaşanan hammadde sorununun ihracata olan etkisini değerlendirdi.

Çalışkan, sektör genelinde yaptığı değerlendirmede, Temmuz ayı ihracatında yüzde 8 düşüş yaşandığını belirtti. Mobilya sektöründe yapılan zamların önümüzdeki dönemde üretimi ve ihracatı etkileyeceğini söyleyen Çalışkan, “Firmaların kapandığını gözlemliyoruz” dedi.

Çalışkan, mobilya sektöründe yaşanan hammadde sorununa ilişkin olarak, Türkiye’nin dünyanın en büyük ikinci MDF üreticisi olduğunu, hammaddenin yurt dışına gitmesinin ise sektörü oldukça zorladığını dile getirdi.

Çin'in ihracat kapasitesinin 50 milyar dolar olduğunu kaydeden Çalışkan, “Çin mobilya sektörümüzü yavaşlatmak için bizden hammadde alıyor” ifadelerini kullandı.

Uğur Gürses tepki gösterdi

Ekonomist Uğur Gürses, ise Modoko Başkanı'nın söz konusu açıklamasına sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla tepki gösterdi.

Gürses, paylaşımında "Komplocu kafalar, uluslararası emtia piyasasındaki fiyatları ve gemi taşımacılığındaki 3-4 katlık navlun fiyat artışlarını bilmez görmezse böyle saçma sapan sanrılar üretir" diyerek açıklamaya tepki gösterdi.