Çin, milyarder sayısında ABD'yi geçti

1 milyar doların üzerinde parası olan Çinli sayısı ABD'yi geçti. Çin'deki milyarder sayısı, geçen yıldan bu yana 242 kişi artarak 596’ya çıktı. ABD’de ise 537 milyarder bulunuyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Çin’in Şanghay merkezli iş, ekonomi ve araştırma dergisi "Hurun Report"un açıkladığı verilere göre, Çin'deki milyarder sayısı, geçen yıldan bu yana 242 arttı. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin, milyarder sayısı 537 olan ABD'yi geride bırakarak ilk kez zirveye oturdu.

Raporda, Çin'in 2014 yılındaki "zenginler listesi"nde zirveyi elektronik ticaret devi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'ya devreden ülkenin en büyük gayrimenkul şirketi "Dalian Wanda Group"un sahibi Wang Jianlin'in bu yıl zirveyi Ma'dan geri aldığı açıklandı. İspanya futbol takımlarından Atletico Madrid Kulübü'nün hisselerini bu yılın başında satın alarak Avrupa futbol kulübüne yatırım yapan ilk Çinli şirket olan "Dalian Wanda Group"un sahibi Jianlin'in servetinin 34,4 milyar dolar (218 milyar yuan) olduğu belirtildi.

Alibaba'nın hisselerini ABD'de halka arz ederek dünya tarihinin en büyük borsa açılımlarından birini yapan Ma, ilk kez Hurun listesinde geçen yıl zirveye oturmuştu. Diğer yandan listeye göre, yüzde 3'lük küçülmeyle 22,7 milyar dolar serveti olan Jack Ma ikinci, meşrubat devi Wahaha grubunun sahibi Zong Çinghou 21 milyar dolar ile üçüncü sırada yer aldı.

Ülkede yaygın kullanılan taksi çağırma uygulaması "DidiKuaidi"nin patronu Çıng Vey'in de 15 milyar dolar servetiyle bu sene üst sıralara yükselmesi dikkati çekti.