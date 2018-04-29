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BBC Türkçe

Çin: #MeToo (Ben de) kampanyasında ifşa edilen profesör işten atıldı

Başkent Pekin'deki Beihang Üniversitesi, okulun bir profesörünü eski bir öğrencisinin kadınlara yönelik cinsel tacize karşı başlatılan #MeToo (Ben de) kampanyasında ismini ifşa etmesinin ardından işten çıkardı. Profesörün eski bir öğrencisi yaşadıklarını

29 Nisan 2018 20:30

Çin'deki Beihang Üniversitesi, okulun bir profesörünü eski bir öğrencisinin kadınlara yönelik cinsel tacize karşı başlatılan #MeToo (Ben de) kampanyasında ismini ifşa etmesinin ardından işten çıkardı.

Başkent Pekin'deki Beihang Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, soruşturmanın ardından Profesör Chen Xiaowou'nun öğrencilere cinsel tacizde bulunduğuna karar verildiğini söyledi.

Chen'in eski öğrencisi, Luo Xixi yaşadıklarını "Çin'in Twitter'ı" olarak bilinen Weibo'da paylaşmıştı.

Luo'nun anlattıkları büyük ilgi görmüş ve Çin'de geniş kesimlerce paylaşılan ilk #MeToo (Ben de) anlatımı olmuştu.

Şu anda ABD'de yaşayan Luo, daha önce BBC'ye yaptığı açıklamada Batı'daki #MeToo hareketinin kendisine "büyük cesaret verdiğini" söylemişti.

Luo anlatımında, Chen'in kızkardeşinin evine yalan konuşarak götürdükten kendisiyle birlikte olmaya çalıştığını, gözyaşlarına boğulmasının ardından vazgeçtiğini söylemişti. Ayrıca Chen'in cinsel tacizde bulunduğu söyleyen başka kadınlarla da görüşüp, kanıtlar toplamasının ardından konuyu üniversitenin dikkatine sunup, internetten de paylaşmıştı.

Weibo'daki paylaşımı bir günde 3 milyondan fazla kez seyredilmiş ve Çin'deki cinsel taciz olaylarıyla ilgili hararetli bir tartışma başlatmıştı.

Beihang Üniversitesi Chen'in okulun davranış kurallarını "ağır bir şekilde ihlal ettiğini" açıklarken, Rektör yardımcılığı ve akademik personel görevlerinden alındığını duyurdu.

Üniversitenin Weibo'da yaptığı paylaşımda "Okul bu durumdan dersler çıkartıp, gelişecek" denildi.

Profesör Chen, daha önce hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

Luo'nun paylaşımının cinsel taciz konusunda bir tartışma başlatmasına karşın, gözlemciler #MeToo kampanyasının, diğer ülkelere kıyasla Çin'deki sosyal medyada geniş bir yankı uyandırmadığını söylüyor.

Feministler bunun potansiyel nedenlerini, cinsel taciz iddialarını ele alacak düzgün mekanizmaların bulunmaması, kurbanların 'ben suçlanırım' korkusu, internetteki sansür ve 2015'te önde gelen beş feminist eylemcinin gözaltına alınması olarak sıralıyor.

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