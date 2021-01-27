Çin menşeli CoronaVac aşısının Türkiye'deki Faz-3 çalışmaları tamamlandı

Çin menşeili Koronavirüs aşısı CoronaVac'ın Türkiye'de devam eden Faz-3 çalışması tamamlandı.

Çalışmaya gönüllü katılanlara gerçek aşı olup olmadığına yönelik bilgilendirme mesajı gitti. Gönüllülerin 1 yıl süreyle takip edileceği söylendi. Gerçek aşı olmayanlar ise deneye katılma sırasına göre gerçek aşı olmak için çağrılacak.

Faz-3 çalışmaları sonucunda aşının sağladığı koruyuculuk oranı henüz bilinmiyor.

Ara sonuçlarda yüzde 91 olarak açıklanmıştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Aralık'ta çalışmalar devam ederken yaptığı açıklamada, "Aşının koruyuculuğu yüzde 91,25 oranında. Bu erken dönem ve bu giderek artacak. Çünkü normalde 40 enfekte olan kişi olduğunda açıklamayı düşündüğümüz bir durumdu. Şu an 29 kişi söz konusu, o nedenle 40 kişi enfekte olduğu döneme kadar bu çalışma devam ediyor olacak. Ve giderek bu oranın daha da yukarı doğru çıkacağını söyleyebiliriz" ifadesini kullanmıştı.

Türkiye'de uygulanmaya 14 Ocak'ta başladı

Sağlık Bakanlığı, Çin'den alınan Koronavirüs aşısı CoronaVac'ın yaygın uygulamasına 14 Ocak'ta başladı.