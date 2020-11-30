Çin medyasından dünyayı şaşkına çeviren Koronavirüs iddiası

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının yaklaşık bir yıl önce Çin’in Vuhan kentinde görülmesinin ardından, Çin’de devlet destekli medyada salgının kaynağının farklı bir ülke olabileceğine dair haberler yayımlanmaya başladı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Çin devlet medyası Koronavirüs’ün ilk olarak ithal edilen donmuş gıdalarda tespit edildiğinde dair haberlere yer vermeye başladı. People’s Daily gazetesinin Facebook’ta yaptığı bir paylaşımda, salgına dair kanıtların ilk vakanın Çin sınırları dışında olduğuna işaret ettiğini belirtildi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijan da “Çin ilk vakaların kaydedildiği ülke olsa da bu virüsün ortaya çıktığı ülke olduğu anlamına gelmiyor. Salgının kökenini takip etme süreci hâlâ devam ediyor ve birden fazla bölge ve ülke söz konusu olabilir” dedi.

Çinli bilim insanları Lancet bilim dergisine verdikleri, henüz heyet onayı almayan bir makalede, “Vuhan insandan insana Sars-CoV-2 bulaşının ilk gerçekleştiği yer değil” mesajı verdi.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü sağlık acil durumu programından Micheal Ryan, virüsün başka bir bölgede ortaya çıktığıın iddia etmenin “oldukça spekülatif” olduğunu savundu. Yeni yapılan bir araştırma, İtalya'da 2019'un Eylül ayında; Çin'de tespit edilmeden önce Koronavirüs vakası olduğunu öne sürmüştü. Covid-19'un ilk olarak geçen aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde tespit edilmiş, İtalya'da ilk vaka 20 Şubat 2020'ye kadar bildirilmemişti.