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Sağlık

Çin malı ayakkabılara dikkat

Bilim insanları tarafından hazırlanan bir rapor, Çin'de üretilen ayakkabıların sağlık için ne kadar büyük bir tehlike oluşturduğunu gözler önüne serdi.

22 Ocak 2009 02:00

Bilim insanları tarafından hazırlanan bir rapor, Çin'de üretilen ayakkabıların sağlık için ne kadar büyük bir tehlike oluşturduğunu gözler önüne serdi. Malzemesinde PVC bulunan Çin ayakkabıları, kansere neden oluyor...

Bugün’de yayımlanan habere göre; 25. İzmir Ayakkabı, Çanta ve Aksesuarları Fuarı'nda Türk üreticiler, Güney Doğu Asya menşeli ürünlere belgeli savaş açtı. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından hazırlanan raporda, başta Çin olmak üzere Asya ülkelerinden getirilen ayakkabıların sağlığa zararlı olduğu gözler önüne serildi.

Kimyasal analiz

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği Bölümü'nün "Güneydoğu Asya Menşeli" ayakkabı örneklerinden yola çıkarak hazırladığı kimyasal analiz raporu fuarda açıklandı. Güneydoğu Asya ülkelerinde üretilmiş çocuk ve spor ayakkabılar hijyen ve konfor açısından incelendi.

Yetersizlik tespiti

Bu ayakkabılarda, ortopedik uyumsuzluk ve giyim performansı açısından yetersizlikler tespit edildi. Kimyasal analizlerde, ayakkabılarda insan sağlığı açısından risk taşıyan zararlı kimyasal maddeler görüldü.

Mantar yapıyor

Sentetik ürünlerde PVC'ye rastlanırken, bu kimyasalın hayati organlardaki tümör oluşumuna neden olduğu sentetik maddeler nedeniyle hava almayan ayaklarda mantar hastalığının oluşumu vurgulandı.

Son 2 yılda Türkiye'nin 700 milyon dolar tutarında Çin ayakkabısı ithal ettiğinin altı çizilirken Prof. Dr. Özcan Sarı'nın başkanlığında hazırlanan raporda şu ifadeler yer aldı:

Beklenti sorunu

"İncelenen ayakkabıların tamamı sentetik saya, astar ve destek malzemeleriyle taban ve diğer yardımcı maddelerden oluşuyor. Bu sebeple mukavemet ve performans beklentilerini karşılayamayacak düzeyde ve çok kısa dönemden sonra kullanım özelliklerini kaybedeceği anlaşıldı" denildi.

Rapordan çarpıcı gerçekler

Ucuza alınan Çin üretimi ayakkabılarda PVC'ye rastlanılması, çok ciddi sağlık risklerini kişiye yüklüyor. Bu kimyasalların çoğunun nihai sonucu akciğer, karaciğer ve böbrek gibi hayati organlarda tümör oluşumu ve kanserdir. Sentetik materyal, ayağı izole ederek hava almasını ve terin naklini engellemekte ve ayakta mantar hastalıklarının gelişmesini beraberinde getirmektedir. İncelenen ayakkabıların giyim hijyeni ve performans yetersizlikleri bakımından kalitesiz ve ayağa zararlı ürünler olduğu belirlenmiştir.

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