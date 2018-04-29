T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Çin liderini 'alkışlama' oyununa büyük ilgi

Çin'de, ülkenin lideri Şi Jinping'in alkışlandığı bir akıllı telefon oyunu büyük bir ilgi gördü. Komunist Parti Kongresi'nin yapıldığı hafta piyasaya çıkartılan akıllı telefon uygulamasında, oyuncular Çin liderini 19 saniyelik sürede telefonun ekranına do

29 Nisan 2018 20:30

Çin'de, ülkenin lideri Şi Jinping'in alkışlandığı bir akıllı telefon oyunu büyük bir ilgi gördü.

Komunist Parti Kongresi'nin yapıldığı hafta piyasaya çıkartılan akıllı telefon uygulamasında, oyuncular Çin liderini 19 saniyelik sürede mümkün olduğu kadar çok alkışlıyor.

Oyunun 3 gün içinde, 1 milyar 200 milyon kez oynandığı belirtildi.

Çin'de, ülkenin liderine açık bir şekilde sadakat sergilemek sık görülen bir tutum ve Komünist Parti Kongresi öncesinde iyice yoğunlaşıyor.

Salı günü sona erecek kapalı kapılar ardında yapılan kongre, Çin'in lider kadrosunu ve ülkenin yol haritasını belirliyor.

Yeniden lider olması beklenen Şi, kongrenin açılışında yaptığı üç buçuk saatlik konuşmasında, Çin'in "yeni bir döneme" girdiğini ve "dünya sahnesinde başrolde olması gerektiğini" söylemişti.

Uygulamada oyunculara konuşmadaki, ev almak isteyen gençler için emlak piyasasını düzenlemek veya yoksul çiftçilerin hayatını iyileştirmek gibi başlıklardan bölümler gösteriliyor.

Daha sonra olabildiğince çok "alkışlanılması" isteniyor.

Şi Jinping'in bu konuşma sırasında açıkladığı ideolojik doktrin, parti anayasasına giriyor.

Bu ayrıcalık daha önce yalnızca ülkenin kurucu lideri Mao Zedong ve bir diğer önemli lider Deng Şiaoping'e verilmişti.

Çin lideri 'yeni çağ' doktrinini açıkladı: Modern sosyalizm
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

JinpingKomunist Parti KongresiParti KongresiKomünist Parti KongresiYenidenMao ZedongDengModern

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24