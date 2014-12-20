Çin lideri Şi Cinping'den aktivistlere uyarı



Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Özel Yönetim Bölgesi Yöneticisi Fernando Chui'nin ikinci dönem görev süresinin başlaması vesilesiyle düzenlenen törene katılmak üzere Macau'ya geldi. Şi Cinping, burada yaptığı açıklamada, demokrasi aktivistlerini eylemlerine son vermeye çağırdı. "Tek ülke, iki sistem" ilkesine uyulması gerektiğini vurgulayan Çin lideri, "Aksi yöndeki girişimler başarısızlığa uğramaya mahkûmdur" dedi.

Öte yandan Hong Kong'daki hükümet karşıtı protestolara katılan bir grup göstericinin, Macau'da Şi Cinping'e ulaşma girişimi engellendi. Macau limanına vardıktan sonra Hong Kong'daki gösterilerin sembolü olan sarı şemsiye açan 14 gösterici Hong Kong'a geri gönderildi. Hong Kong'lu öğrenci grubu liderlerinin üst düzey yetkililerle görüşmek için Pekin'e gitme girişimi de daha önce havaalanında güvenlik güçleri tarafından engellenmişti.

Eski İngiliz sömürgesi Hong Kong 1997'de, Portekiz sömürgesi Macau ise 1999'da Çin Halk Cumhuriyeti'ne geri verildi. Özel yönetim bölgesi statüsü taşıyan Hong Kong ve Macau'da "tek ülke, iki sistem" ilkesi uygulanıyor. Bu çerçevede yerel halkın ifade özgürlüğü ve gösteri düzenleme hakkı bulunuyor ancak özgür ve serbest seçimlere izin verilmiyor.

Hong Kong'lu aktivistler neden eylemde?

Hong Kong'da halk, özel yönetim bölgesinin başkanını doğrudan seçmek için 2017'de sandık başına gidecek. Çin Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi'nin 2017 seçimlerine ilişkin düzenlemelerde açıktan aday olma imkânını kaldırması, haftalardan beri süren eylemleri başlatmıştı.

Pekin'in seçim düzenlemesine göre, "Aday Komitesi" adı verilen bir oluşum adaylığı onaylayacak, aday sayısı en fazla üçe indirilecek. "Aday Komitesi"nin Pekin tarafından belirlenmesi bekleniyor. Muhalif adayların önünü kesen bu girişim tepki topluyor.