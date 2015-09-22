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Dünya
Deutsche Welle

Çin lideri Şi Cinping ABD'yi ziyaret ediyor

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping bugün ABD gezisine çıkıyor. Şi Cinping'in temaslarında ABD'yi hedef alan siber saldırıların ve Doğu Asya'daki gerginliğin de gündeme gelmesi bekleniyor.

22 Eylül 2015 12:50


Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD gezisine önde gelen ABD şirketlerinin merkezlerini ziyaret ederek başlayacak. Bu şirketler arasında Boeing ve Microsoft da bulunuyor.

Çin lideri, cuma günü mevkidaşı Barack Obama tarafından Beyaz Saray'da ağırlanacak. Obama, Şi Cinping'in onuruna akşam yemeği verecek. Şi Cinping daha sonra New York'a geçerek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılacak.

Siber saldırılar

Obama, daha önceki açıklamalarında, Şi Cinping'le yapacağı görüşmede Amerikan kurumlarına yönelik siber saldırıları gündeme getireceğini söylemişti.

ABD yönetimine bağlı Personel Yönetim İdaresi (OPM), nisan ayında siber saldırıya uğramış, ABD'de federal devlet kurumlarının personeli ve yakın çevreleri ile akrabalarına ait bilgiler hackerların eline geçmişti.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, OPM'yi hedef alan siber saldırıdan Çin'i sorumlu tutmuş, Pekin ise suçlamaların temelden yoksun olduğunu savunmuştu.

Doğu Asya'da gerginlik

Washington Pekin'i Asya-Pasifik bölgesinde gerilimlere neden olmakla itham ediyor. Çin, başta Japonya olmak üzere komşu ülkelerle Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizi'ndeki bazı adaların egemenliği konusunda gerginlik yaşıyor. Çin, Güney Çin Denizi'nin belirli bölgelerinde hak iddialarını pekiştirmek için denizi doldurarak yapay adalar inşa ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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