Çin lideri Cinping, Biden'ın davetiyle iklim zirvesine katılacak

T24 Dış Haberler

İki başkent arasındaki gerilim yüksek seviyedeyken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ABD Başkanı Joe Biden'ın iklim zirvesine katılma davetini kabul ettiği belirtildi. Bu ABD'de yeni yönetiminin göreve başlamasından bu yana iki liderin ilk kez bir araya gelişi olacak.

Yönetiminin ilk günlerinde ABD'yi tekrar Paris İklim Anlaşması'na döndüren Biden, perşembe internetten üzerinden düzenlenecek iklim zirvesi için aralarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bulunan onlarca lidere davet göndermişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Şi'nin toplantıya video bağlantı ile katılacağını ve "önemli bir konuşma yapacağını" ifade etti.

Pekin ve Washington son yıllarda ekonomik konulardan insan hakları ihlallerine birçok konuda karşı karşıya geldi.

Geçen ay Alaska'da ABD ve Çinli diplomatlar bir zirve düzenlemiş, ancak tansiyon yükselmiş ve sonuç elde edilmemişti.

İki ülke, ortak düşmanlarının iklim krizi olduğuna dair sinyaller verdi. Geçen hafta Biden'ın iklim büyükelçisi John Kerry, Şangay'da mavkidaşı ile görüşmüş ve Çin'e giden ilk üst düzey Biden yönetimi yetkilisi olmuştu.

Şi Cinping'in ABD Başkanı Joe Biden'ın iklim zirvesine katılma davetini kabul ettiği belirtildi. Bu ABD'de yeni yönetimin göreve başlamasından bu yana iki liderin ilk kez bir araya gelişi olacak.

Yönetiminin ilk günlerinde ABD'yi tekrar Paris İklim Anlaşması'na döndüren Biden, perşembe günü internetten üzerinden düzenlenecek iklim zirvesi için aralarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bulunan onlarca lidere davet göndermişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Şi'nin toplantıya video bağlantı ile katılacağını ve "önemli bir konuşma yapacağını" ifade etti.

Pekin ve Washington son yıllarda ekonomik konulardan insan hakları ihlallerine birçok konuda karşı karşıya geldi.

Geçen ay Alaska'da ABD ve Çinli diplomatlar bir zirve düzenlemiş, ancak tansiyon yükselmiş ve sonuç elde edilmemişti.

İki ülke, ortak düşmanlarının iklim krizi olduğuna dair sinyaller verdi. Geçen hafta Biden'ın iklim büyükelçisi John Kerry, Şangay'da mevkidaşı ile görüşmüş ve Çin'e giden ilk üst düzey Biden yönetimi yetkilisi olmuştu.