Çin, LGBTİ+ bireylerin WeChat hesaplarına erişimini engelledi

Çin, LGBTİ+ hareketiyle bağlantılı sosyal medya hesaplarını kapattı. LGBTİ+ üniversite öğrencileri tarafından işletilen düzinelerce WeChat hesabına erişim engellendi, ardından hesaplar uyarı yapılmadan silindi. Yetkililerin ülkedeki LGBTİ+ bireylere yönelik muamelesi öfke, dayanışma ve tepkilere yol açtı.

On binlerce takipçiye sahip ve LGBTİ+ bireyler için yıllarca güvenli alanlar olarak faaliyet gösteren WeChat hesaplarına, içeriğin engellendiğini ve hesabın "ilgili şikayetler alındıktan sonra" devre dışı bırakıldığını belirten hata mesajı iletildi.

The Guardian'ın haberine göre, sosyal medya hesaplarının kapatılması ve Çin'in LGBTİ+ bireylere karşı hoşgörüsüzlüğü, feminist grupları da içeren aktivistleri endişelendirdi.

WeChat'in ana şirketi Tencent, konu hakkında sessiz kaldı.

Yale Hukuk Fakültesi'nde LGBTİ+ hakları üzerine çalışan Darius Longarino, “Bir dereceye kadar Çin'in LGBTİ+ bireylere karşı kayıtsızlığı, LGBTİ+ savunuculuğunun gelişmesine izin verdi. Ancak şimdi bu alan da yok edilmeye çalışılıyor” dedi.